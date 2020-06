Basualdo contra los que se fueron de Boca: “Se bajaron del barco, que no vuelvan”

Sin pelos en la lengua declaró José Horacio Basualdo cuando le consultaron por aquellos jugadores que dejaron el club recientemente.

"Los que se bajaron del barco cuando quemaban las papas, ahora que se queden allá, que no vuelvan”, arrancó diciendo en Boca Pasión Total.

Luego, agregó: “Quieren regresar cuando está todo bien, te das cuenta que no son jugadores para Boca. No los tendría en cuenta".

El enojo es con aquellos que dijeron adiós tras perder la final ante River en Madrid: "Se nota el cambio en Boca y como dice el refrán: 'Escoba nueva barre bien'. Están el ímpetu y todas las ganas, pero vos sabes que en Boca los resultados mandan”.

Ya con las cartas sobre la mesa, soltó algunos nombres: "Cuando los escuche a Nández, Cardona y Benedetto diciendo que quieren volver no lo podía creer. Fueron los primeros en irse cuando las papas quemaban".

Y cerró: “Yo no me fui como ellos para que no me insulten y luego venir cuando Boca es bueno y gana. Esto no es así, están equivocados estos pibes".

