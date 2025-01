No es el mejor momento de Luis Advíncula actualmente, porque su presente en Boca Juniors pasó de ser espectacular, a un aspecto no tan positivo. Bolt llegó al cuadro xeneize para poder ganarse el aplauso, basándose en sacrificio y exceso de entrega. Pero al parecer, ahora mismo, no existe una valoración como tal. Ya que parecería que hoy no lo quieren más, por el hecho de que han aparecido elementos mucho más valiosos. ¿Será el momento de salir del multi campeón de Copa Libertadores? Primero, vamos con la información, luego sacamos conclusiones.

¿Quién sentará a Luis Advíncula en Boca Juniors?

La información recién apareció y nos da luces de lo que sería el futuro inmediato de Luis Advíncula. Que pasaría de ser un gran referente, a un jugador normal, que perdería todo tipo de consideración para el entrenador, Fernando Gago. Lo apuntó el periodista Augusto César en Radio La Red, hace algunos días: “Blondel va a ser el 4 de Boca. Volvió a fin de año y ahora tiene toda la pretemporada”. Despertando preocupación en Perú por esta novedad, todo lo contrario en la Argentina, porque allá lo ven más de cerca, según podemos notar.

¿Qué dicen en Boca Juniors sobre Luis Advíncula?

Y la hinchada en las redes sociales, parece validar lo que tiene pensado el técnico argentino: “Si Blondel vuelve bien, es el 4 titular. Tiene sus falencias defensivas pero es mucho mejor que el neg.. for.. de Advíncula y el colorado mufa de Barinaga”. “Advíncula debería estar sacando pasaje a Perú y Barinaga mándenlo a Córdoba, Blondel y Gorosito”. “Anda a cagar Advíncula tuvo un 2024 espantoso hay que confiar que Blondel va a volver bien pero basta del neg.. sin neuronas”. “Si no traen ningún volante (cosa que es posible que pase) tendría que ser Advíncula y adelante Blondel”.

¿Quién es Lucas Blondel y dónde jugó anteriormente?

Lucas Blondel es un futbolista argentino que juega como lateral derecho para Boca Juniors, club de la Primera División de Argentina. Nació el 14 de septiembre de 1996 en Buenos Aires, Argentina, y además tiene nacionalidad suiza por su padre. En su momento supo jugar en clubes como Atlético de Rafaela: Aquí comenzó su carrera profesional, debutando en junio de 2016. Jugó para este equipo hasta 2021, participando en 77 partidos y marcando 5 goles. Y también Tigre: Se unió a este club en 2021, donde tuvo un impacto significativo en su ascenso a la Primera División de Argentina. En Tigre, jugó 99 partidos y anotó 8 goles.

Luis Advíncula en Boca Juniors. (Foto: Copa Libertadores).

Actualmente, milita en el Club Atlético Boca Juniors: Desde julio de 2023, Lucas Blondel es parte del cuadro xeneize, donde se ha consolidado como un jugador clave en la posición de lateral derecho, compitiendo por el puesto con otros jugadores como Luis Advíncula. A quien al parecer, según vemos cómo maneja todo en la interna Fernando Gago, ya le ganó el mano a mano. Sin embargo, queda ver cómo trabajan el resto de la pretemporada, donde podrían aparecer sorpresas, pensando siempre en el bienestar del conjunto azul y oro.