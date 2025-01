Washington Corozo regresó a Perú, tras su paso por Sporting Cristal. El extremo ecuatoriano viajó con Emelec para un amistoso contra Alianza Lima. No obstante, la noticia no estuvo en su juego y en su regreso, sino en el escandaloso recibimiento en el aeropuerto.

A su llegada a Perú, a Washington Corozo lo estuvieron esperando para hacerle un fuerte cuestionamiento. Una señorita le reclamó que se fue de Perú dejándola embarazada y ahora le advirtió que no se va a poder ir del país. Desde el equipo ecuatoriano no respondieron ante estas acusaciones.

Por otro lado, a ‘Wacho’ Corozo se lo vio de lo más tranquilo en los videos compartidos por Emelec en su cuenta de Instagram. El volante participó de las presentaciones de sus compañeros y se especula que podría ser titular ante Alianza Lima.

Washington Corozo llegó a Sporting Cristal y al fútbol peruano en 2020, desde entonces se estuvo movimiento entre el campeonato local y equipos de la MLS y México, hasta que regresó definitivamente a Ecuador, en 2024. El jugador tiene contrato hasta 2026.

Corozo fue campeón en el 2020 con Sporting Cristal. El jugador no había salido al extranjero con Emelec en 2024, puesto que, no jugaron ningún torneo internacional. La justicia ecuatoriana no le tiene prohibido abandonar el país y es por eso que salió con normalidad.

Los números de Washington Corozo en Emelec en 2024

Con Emelec, en la temporada 2024, Washington Corozo apenas estuvo en cancha en un total de 21 partidos, entre todas las competencias. Anotó 2 goles y dio 2 asistencias. En total solo jugó 944 minutos, pasó gran parte del primer semestre lesionado.