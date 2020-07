Batallini sobre Riquelme cuando estaba en Argentinos: "Venía todos los días con un auto distinto"

Fue quizás 2014 uno de los años más tristes para los hinchas de Boca. Porque debieron ver cómo Juan Román Riquelme no se iba en buenos terminos del club, tras no acordar la renovación de su contrato con Daniel Angelici.

El eterno '10' decidió seguir (y terminar) su carrera en Argentinos Juniors, donde consiguió el ascenso tras un complicado torneo.

Quien recordó esas épocas fue Damián Batallini, hoy figura del 'Bicho', pero que en ese entonces recién daba sus primeros pasos en en primer equipo.

"Cuando yo subí a Primera tenía 17 años y en Argentinos estaba Román. Yo ya lo conocía de antes porque soy amigo de Seba, su hermano. Yo soy de Don Torcuato, como él, y por eso muchas veces me llevaba a los entrenamientos", comenzó relatando.

Y entre risas, confesó: "Venía todos los días con un auto distinto, yo no sabía si era él, si me tocaba bocina, si no. Y yo me subía, por ahí me secuestraban, jaja".

Sobre la forma de ser del enganche, señaló: "Román era el primero en llegar a los entrenamientos y el último en irse. Siempre fue un ejemplo, aprendí mucho de él. Es un fenónemo como jugador y también como persona".

Y cerró en diálogo con Rama Pantorotto: "No me lo olvido más a eso, fue algo hermoso que quizá en ese momento no me daba cuenta. Yo todavía iba la escuela... En ese momento quería bajar la ventanilla y que todos vieran con quién estaba, jaja".

