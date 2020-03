Bebelo Reynoso: "No se si fue mano a mano con River"

Y Boca ya salió campeón. El sábado pasado, el Xeneize venció por la mínima a Gimnasia de La Plata en La Bombonera y, con el empate de River en Tucumán, terminó primero en la Superliga.

Este martes, el elenco de la Ribera goleó a Independiente Medellín en la Copa Libertadores. Bebelo Reynoso convirtió un golazo de tiro libre.

El volante, que no es titular por ahora para Russo, habló en conferencia de prensa y se refirió al último título conquistado: "No se si fue mano a mano con River, pero estoy feliz por haber salido campeón".

Sobre su presente, aseguró: "Los que nos toca quedar afuera nos entrenamos 100% porque está la Libertadores y el nuevo campeonato, hay que estar entero. Hay que estar muy preparados".

"Cuando a uno le toca jugar partidos seguidos, agarra más confianza, se atreve mas a dar un pase gol o encarar. Estoy feliz de los minutos que me toca jugar, no me conforman, quiero ser titular y trabajo para eso", cerró.

