Benedetto bancó a River por su postura de no jugar: "Los felicito"

Todavía trae tema de discusión la postura de River no haberse presentado en la primera jornada de la Copa de la Superliga.

Aunque muchos criticaron al Millonario, principalmente dirigentes de la AFA y de la Superliga Argentina, días más tarde se terminó de suspender por completo el fútbol argentino.

Este miércoles, en una entrevista con ESPN Redes, a Darío Benedetto le preguntaron justamente por la decisión de River y no tuvo más que palabras de elogio.

"La verdad que yo felicito a lo que hizo River. Lo tendrían que haber hecho todos los clubes del fútbol argentino y no jugar ningún partido, ni siquiera a puertas cerradas", respondió.

"Todos saben lo que se pierde por que no se juegue fútbol en cualquier país. Me parece que algo estábamos haciendo mal. Felicito a River por la actitud de no jugar", finalizó el delantero del Olympique de Marsella.

Pese a su rivalidad y su historia con Boca, Benedetto no tuvo problemas en elogiar al equipo de Núñez.

