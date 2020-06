Bermúdez sobre Tevez: del "era casi un exjugador" al "le ofrecimos el contrato más alto"

Lo de Boca en 2020 realmente ha sido muy meritorio desde todos los aspectos. Miguel Ángel Russo encontró un equipo que venía con un bajón importante, golpeado por una nueva eliminación contra River por la Copa Libertadores y por todo lo que mueve puertas para adentro unas elecciones presidenciales, que no fueron nada tranquilas.

El Xeneize asumió y en siete partidos recuperó la punta de la Superliga Argentina, justo en los últimos minutos, para consagrarse campeón justamente a manos de su eterno rival. Sin dudas, la frutilla del postre fue que gol del campeonato lo hiciera Carlos Tevez, quien venía de una irregular temporada. Terminó como el héroe y la bandera que justamente quería Gustavo Alfaro, pero se vio recién este año.

“Estamos haciendo todo lo posible para que el plantel campeón siga en Boca”, Jorge Bermúdez en #Líbero. pic.twitter.com/pu7TTSgXGl — Líbero (@Liberotyc) June 23, 2020

Este martes, en una entrevista con Líbero, Jorge El Patrón Bermúdez, miembro del Consejo de Fútbol de Boca, habló sobre la situación de Tevez, a quien le vence el contrato pero ya están en negociaciones para renovarlo en los próximos días: "Futbolísticamente hablando, cuando asumimos Tevez era un casi ex jugador. Para muchos ya estaba afuera y decían que llegábamos para darle un puntapié".

Además, agregó: "Fue tanto el gusto que nos dimos estos siete partidos que jugó Tevez que desde el Consejo de Fútbol creemos que merece renovar por un año con el mejor contrato que podemos ofrecerle. Merece seguir porque futbolisticamente entregó lo que se esperaba de él". Destacó que el deseo de todas es ver al Diez por muchos meses con la Azul y Oro en la Bombonera.

"La decisión la tiene que tomar Carlos ahora. No sé quién está sembrando la idea de que nosotros queremos bajar contratos. Parece que Boca estuviera en España, Italia e Inglaterra, y Boca está en la República Argentina. No me parece que se diga que queremos rebajar los salarios; se tiene que decir que Boca está en la Argentina y le está ofreciendo a Tevez el contrato más alto de la institución, muy importante si hablamos de cifras y tenemos la seguridad de poder cumplirlo", sentenció.

