El Beto Alonso, sin piedad contra Racing: "Jugó como equipo chico"

A comienzos de marzo, Racing Club afrontó la final de la Supercopa Argentina frente a River Plate en la provincia de Santiago del Estero. En aquel entonces, la Academia de Avellaneda intentó jugarle al Millonario de igual a igual y terminó sufriendo una auténtica pesadilla. Es que los de Marcelo Gallardo fueron una aplanadora y ganaron por 5-0.

Como consecuencia de ello, Juan Antonio Pizzi, director técnico de Racing, parece haber aprendido la lección. Por ello, este domingo, por la séptima fecha de la Copa de la Liga Profesional de Argentina, Racing salió al campo de juego del Estadio Monumental con otro planteo muy diferente, replegándose y esperando a River muy atrás.

En ese contexto, muchos elogiaron la idea de Racing, pero otros tantos no tuvieron ni un gramo de piedad y lo destruyeron por completo. Uno de ellos fue Norberto Osvaldo Alonso, considerado como uno de los máximos ídolos históricos que tiene River. El Beto, campeón del mundo con el Millonario y con la Selección Argentina, fue muy duro.

"No coincido con algunos técnicos que tienen un mal trato con la pelota. Es una tradición. ¿Con qué te vas a divertir? Con la pelota. No la podés tirar para arriba. Como esos equipos denominados grandes, pero son más chicos por la filosofía del técnico de hacerlos un equipo chico. Los de Racing, por no perder, se metieron todos atrás", comenzó disparando.

"¿Tenía que exisstir el ingenio de River para abrir el partido? River siempre va, te ataca, busca. Siempre busca el arco de enfrente. Me gusta cómo juega Defensa y Justicia, que también busca el arco de enfrente. A Racing lo vi como un equipo chico. Es miedo. La dignidad no la tenés que perder", profundizó en declaraciones brindadas a '¿Cómo Te Va?', por Radio Colonia.

"Si juega así contra Godoy Cruz, los hinchas lo van a matar. Si jugás permanentemente de esta manera, es factible que pierdas. Lo último que tenés que perder, con la pelota, es la dignidad. El no querer jugar a la pelota, no tratarla bien. Al partido lo seguí viendo porque era de River. De lo contrario, miraba una película. Una vergüenza", completó.

Lee También