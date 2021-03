Seba Domínguez dijo el movimiento de River que le da ganas de "patear el televisor"

Será el gran debate de la semana si estuvo bien o no lo que Racing fue a hacer a cancha de River ayer por la tarde en una nueva fecha de la Copa de la Liga Profesional. Luego de perder 5-0 ante el mismo rival en la final de la Supercopa Argentina, Juan Antonio Pizzi tomó nota y decidió plantarse en el Monumental con una línea de casi seis defensores que lograron impedir que se abra el marcador.

Claro, la otra cara de la moneda es que la 'Academia' no atacó casi ninguna vez en todo el encuentro, y las chances de gol fueron muy poco peligrosas para la visita. Sobre eso se habló en ESPN F90 y fue Sebastián Domínguez quien, como siempre, aportó toda su experiencia para analizar el 0-0 que le sirvió más a los de Avellaneda.

"Yo siento que Racing hizo un partido inteligente. Ahora, después, le faltó una vueltita más como para poder atacarlo a River, porque Copetti te permite eso", señaló llenando de elogios también al joven delantero que debió batallar contra la defensa del Millonario sin mucha compañía para dar un pase y hacer que siga la jugada.

"ME DAN GANAS DE PATEAR EL TELEVISOR"@sebadominguez6 analizó el empate entre River y Racing y hubo una situación particular que lo hizo enojar. ¿Cuál fue? pic.twitter.com/MjRM9JFhQ7 — ESPN Fútbol Club Argentina (@ESPNFCarg) March 29, 2021

Por otra parte y para cerrar, explicó: "A mí me preocupa la imposibilidad de River de poder entender el partido. Así como hago hincapié en que Racing hizo un buen partido, pero que le faltó un poco, también me parece que cada vez que De La Cruz o Palavecino bajan a la altura de Maidana o Paulo Díaz, y el arco le queda a 80 metros, me da ganas de patear el televisor".

