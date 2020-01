Todo indica que falta poco para que el ciclo de Gallardo en River termine. El Muñeco ya lleva más de cinco años al frente del Millonario.

La etapa más ganadora en la historia del club tendrá un punto final tarde o temprano, y por eso ya se empiezan a escuchar nombres para reemplazarlo.

¿Jugás una final? Ponelo a Ponzio. ¿Jugás un clásico? Ponelo a Ponzio. ¿Definís una serie en Brasil? Ponelo a Ponzio. Siempre ponelo. Porque entiende todo. Porque es lider. Porque va al frente. Porque es ganador.



�� Feliz cumpleaños, Leo �� pic.twitter.com/y9qEp7bvEO — Bolavip Argentina (@BolavipAr) January 29, 2020

Claro, no será nada fácil llegar a Núñez tras los pasos del Muñeco, pero alguien deberá hacerlo y es el Beto Alonso quien ya tiene un candidato.

El histórico exjugador, en diálogo con Fox Sports Radio, postuló al actual mánager del club como una buena posibilidad.

"No creo que Gallardo se vaya estando Rodolfo D'Onofrio al frente de la institución. Si se va, buscaría a un referente que conozca River. Enzo me gustaría, yo creo que el Flaco puede hacer sus primeras armas como técnico en River, porque la gente lo quiere, lo vamos a aguantar y no tengo dudas de que Francescoli sabe lo que es River", expresó.

Además, sobre lo que se viene en la Superliga Argentina, analizó: "River no tendría que tener problema. No veo otro equipo que le pueda hacer sombra. Ahora tiene un partido de local. No tiene partidos que lo puedan complicar, si bien son 90 minutos que tenés que jugar y todo ese verso, yo como veo el fútbol creo que es el mejor equipo de la Argentina lejos".

Lee También