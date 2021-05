El pedido de Russo a las autoridades de Ecuador por Esteban Andrada

La buena racha de Boca finalmente se cortó. Luego de perder con Unión de Santa Fe por el torneo local, el conjunto de Miguel Ángel Russo había conseguido levantar cabeza y sumar cinco victorias al hilo, tres por la Copa de la Liga Profesional, ya habiéndose metido en cuartos de final, y dos por la fase de grupos de la Copa Libertadores de América.

Pero en Ecuador, ante el ya sorprendente Barcelona, fue derrotado 1-0 viendo a su rival quedar en lo más alto de la tabla con puntaje perfecto, y poniéndole así mucha importancia al duelo ante Santos en Brasil que se jugará la próxima semana, ya que de perder podrían bajar al tercer puesto y poner en riesgo su clasificación a la siguiente fase.

De igual manera, la única mala noticia del Xeneize no fue volverse a Argentina sin nada, sino también el positivo de coronavirus que dio Esteban Andrada ya estando en Guayaquil. El arquero fue aislado en el hotel que hospedó a todo el plantel y por suerte, no contagió a ninguno de sus compañeros. Pero ahora, el drama gira en torno a que las autoridades de Ecuador no lo quieren dejar volver.

El planteo que hacen es que el '1' debe quedar 14 días donde está, y luego regresar a su país en un vuelo regular. Por su parte, el conjunto de La Ribera trabaja para hacerlo volar en un vuelo charter, cumpliendo con todos los protocolos, para que pueda pasar el resto de los días encerrado junto a su familia.

En conferencia de prensa, el propio DT se ocupó de meter un poco de presión: "Espero que termine bien lo de Esteban, es necesario que vuelva a nuestro país, no es justo, no es alguien que viene de paseo ni nada, sino viene a trabajar por la Libertadores, y son situaciones que hoy pasan. No es bueno que pudiendo salir de Ecuador, no pueda entrar a la Argentina. En definitiva, buscaremos todo lo mejor y de la mejor manera, cumpliendo los requisitos sanitarios como corresponden. Es una de las cosas que duelen, en esto estamos todos propensos a un montón de situaciones y no es bueno que se quede en otro país, y más pudiendo salir de Ecuador".

