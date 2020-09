¿Boca o River? Brian Fernández no dudó

Brian Fernández dialogó con Súper Fútbol por la pantalla de TyC Sports para primero que nada, contar cómo fueron sus días infectado de coronavirus.

"Estuve encerrado en casa 25 días, no podía dormir, me dolía el cuerpo, la cabeza y no me daban ganas de comer nada", reveló.

Luego, se metieron de lleno en su carrera como futbolista, y fue Diego Díaz quien le consultó por sus sueños a futuro.

Al ponerlo entre la espada y la pared consultándole si Boca o River, el jugador no dudó en quedarse con el club de La Ribera.

"Boca es hermoso, a mí me gusta. Me gustaría vestir esa camiseta algún día, pero para eso tengo que hacer las cosas bien", expresó.

"Es una camiseta que me gustaría vestir"

Así declaró Brian Fernández al ser consultado por la posibilidad de ir a River o Boca. Fíjate a quien eligió... ⚽���� pic.twitter.com/MGqLUtU6Fr — Superfútbol (@superfutbol) September 2, 2020

Luego, sacó a la luz una conversación que tuvo con Riquelme: "Tuve la suerte de intercambiar unos mensajes con Román, es muy buena persona"

Y cerró sobre el ahora dirigente: "Todos dicen que es malo, que no responde, que responde mal, lo que quiere, pero él es así, no se le puede decir nada".

