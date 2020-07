Boca va a tener su propio canal y noticiero en vivo

No hay fútbol en Argentina. No hay entrenamientos. Se extraña muchísimo. ¿Cuándo volverá todo a la normalidad? Falta. Es más, se habla de que este año los hinchas no volverán a los estadios a alentar a los colores. Sí, tendrán que esperar hasta 2021.

Sin embargo, hoy los fanáticos de Boca recibieron una buena noticia. Mario Pergolini, vicepresidente de la institución, anunció que el club tendrá su propio canal. Sí, los simpatizantes del Xeneize ahora podrán consumir material realizado en el club.

"Estamos armando un canal de Boca con gente que vamos a convocar. Vamos a tener un noticiero en vivo. Las previas de los partidos y post lo vamos a hacer nosotros. Vamos a armar un estudio en el club y otro en en Ezeiza", aseguró el periodista.

Mario #Pergolini (vicepresidente de Boca) "Estamos armando un canal de #Boca con gente que vamos a convocar. Vamos a tener un noticiero en vivo. Las previas de los partidos y post lo vamos a hacer nosotros. Vamos a armar un estudio en el club y otro en en Ezeiza" en @Vorterix pic.twitter.com/wXRtVXvBVL — La12tuittera ⑫ (@La12tuittera) July 16, 2020

Además, comentó: "En futuro canal de Boca va a tener dos formatos: uno será un VOD (video on demand) y muchas cosas en vivos. Le vamos a dar a los medios partidarios para que hagan cosas concretas no un programa".

Es la segunda vez que el club tiene algo así. Entre 2003 y 2004 estuvo Boca TV, pero no funcionó como se esperaba. ¿Esta vez saldrá todo bien?

