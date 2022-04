Brasil vs. Paraguay EN VIVO Y EN DIRECTO por el Sudamericano Femenino Sub 20

Por una nueva jornada del Sudamericano Femenino Sub 20, Brasil recibe a su similar de Paraguay en un partido que se realizará este viernes 15 de abril. Las emociones de este partido serán transmitidas EN VIVO Y EN DIRECTO a través de la pantalla de DIRECTV SPORTS y DIRECTV GO, Canais Globo, NOW NET e Claro, SBT, SporTV y Facebook Wacth Conmebol para suelo Guaraní.

El partido se jugará en el Estadio Municipal Nicolás Chahuán Nazar. Ambos seleccionados buscarán la manera de quedarse en los lugares de privilegio en un partido que prometerá grandes emociones.

Brasil arriba a este partido luego de ganarle a Ecuador con un 4 a 0 a su favor. Paraguay, por su lado, le ganó un ajustado encuentro a su similar de Bolivar en un duelo que terminó con un 3 a 2 en el pizarrón.

¿Cuándo se enfrentarán Brasil y Ecuador por el Sudamericano Femenino Sub 20?

El juego se realizará este viernes 15 de abril en el Estadio Municipal Nicolás Chahuán Nazar.

Horario por países

Argentina: 19.30 horas

Brasil: 19.30 horas

Paraguay 18.30 horas

Estados Unidos: 15.30 horas PT / 18.30 horas ET

¿Cómo SEGUIR EN VIVO la transmisión de este partido?

El juego se podrá ver desde la pantalla de DIRECTV SPORTS y DIRECTV GO, Canais Globo, NOW NET e Claro, SBT, SporTV y Facebook Wacth Conmebol.