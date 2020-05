Buonanotte: "La gente nos tiró maíz y salimos campeones"

De la mano de Diego Simeone, River salió campeón en 2008. Un torneo que no fue muy festejado por los hinchas por la eliminación de la Copa Libertadores ante San Lorenzo, el famoso partido del "Silencio atroz". Ese día, el conjunto dirigido por Ramón Díaz le empató 2 a 2 al Millonario en El Monumental con dos jugadores menos.

En diálogo con 90 Minutos, Diego Buonanotte recordó lo que se vivió 3 días después de la eliminación, cuando fueron recibidos en su estadio con maíz: "En 2008 salí campeón. En la Copa Libertadores quedamos afuera con San Lorenzo. Empatamos el partido de vuelta con 2 jugadores más. Después nos tocó jugar con Gimnasia de local y cuando salimos del túnel la gente nos tiró maiz y después pudimos quedarnos con el título".

"DESPUÉS DEL PARTIDO CON SAN LORENZO NOS TIRARON MAÍZ, PERO ESE TORNEO SALIMOS CAMPEONES"#90MinutosFOX - Diego Buonanotte recordó algunos de los momentos más fuertes que le tocó vivir en River. pic.twitter.com/3kqq9Tdjav — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) May 5, 2020

Después de ese título, el conjunto de Núñez salió último en el torneo. Fue una de las campañas negras que lo terminaron haciendo descender en 2011, en la recordada promoción ante Belgrano: "Y después nos tocó salir últimos. Se había ido el Loco Abreu, Alexis Sánchez. Llegaron otros".

Tiempo después, por problemas internos, se tuvo que ir del club: "Hice todas las infantiles, fui a la pensión, colegio, me críe en River. Salir campeón y después irme de la forma en que me fui, no era la forma. No quería eso, pero bueno, se dieron así".

Por último, se refirió al descenso: "Uno se hace cargo. Yo si tengo algo de lo que me siento orgulloso es de hacerme cargo de las cosas. Cómo no me voy a hacer cargo. Siempre me va a quedar esa espina, esa sanción de no poder hacer nada".

"LA PEOR SENSACIÓN QUE ME DIO ES NO PODER AYUDAR A RIVER EN EL DESCENSO PORQUE ESTABA APARTADO"#90MinutosFOX - Diego Buonanotte habló de la desesperación que le daba no poder estar por decisión del entrenador. pic.twitter.com/JjixROdCLn — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) May 5, 2020

