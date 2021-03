Confirmado el calendario de locura que tendrá la Selección Colombia en 2021

Este lunes, la Conmebol dio a conocer las fechas en las cuales se jugará la Copa América Colombia-Argentina 2021, la cual arrancará el próximo 13 de junio, en Buenos Aires, Argentina y finalizará el sábado 10 de julio en Barranquilla, Colombia.

Sin embargo, lo que no se había confirmado era cómo iban a quedar las fechas de la eliminatoria sudamericana ya que tiene todo un año de retraso debido a la pandemia de la Covid-19 y las jornadas pactadas para este mes de marzo se tuvieron que aplazar por el mismo motivo.

Ahora lo que vendrá es una carrera contrarreloj para cumplir con los tiempos establecidos y conocer lo más pronto posible a los clasificados al Mundial de Catar 2022, por eso, en lo que resta en el 2021, se jugarán un total de ocho fechas de la eliminatoria sudamericana, casi la mitad de las jornadas.

Todo iniciará justo antes de la Copa América y durante el 3 y 8 de junio se llevarán a cabo las fechas 5 y 6, que estaban para realizarse en el mes de marzo. Es decir, la Selección Colombia deberá enfrentarse contra Brasil y Paraguay, antes del torneo continental.

Y luego de la Copa América 2021, en septiembre y octubre no se harán dos partidos de eliminatoria por mes como es frecuente, si no tres para alcanzar hasta la fecha 12 de la clasificatoria para el Mundial de Catar 2022.

Este es el calendario de la Selección Colombia para lo que resta del 2021:

3/6: Colombia vs Brasil (Fecha 5 Eliminatoria)

8/6: Paraguay vs. Colombia (Fecha 6 Eliminatoria)

14/6: Colombia vs. Ecuador (Fase de grupos Copa América)

18/6: Colombia vs. Venezuela (Fase de grupos Copa América)

21/6: Colombia vs. Perú (Fase de grupos Copa América)

24/6: Colombia vs. Brasil (Fase de grupos Copa América)

Septiembre: Fechas 7, 8 y 9 de Eliminatoria

Octubre: Fechas 10, 11 y 12 de Eliminatoria

