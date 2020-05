Carlos Antonio Vélez: "Ministro no se deje meter más mentira, lo están usando"

El fútbol en Colombia lleva más de dos meses sin jugarse y el futuro inmediato es bastante incierto. Por ahora, la crisis nuevamente aparece en el radar y en este momento el Gobierno alejó a la Dimayor para sus conversaciones sobre la reanudación del campeonato.

Enterado del panorama del rentado cafetero, Carlos Antonio Vélez, muy fiel a su estilo habló de la situación y le tiró un centre a Ernesto Lucena. "Ministro no se deje meter más mentiras. Lo están usando, lo están engañanado. Hay dos corrientes y hay una corriente interesada en crear caos, esa es la que a usted lo llama y lo desubica", dijo.

"Aquí hay un tema institución. fútbol y Dimayor por encima de los demás", agregó sobre la brecha que hay entre el Gobierno y el presidente del ente rector del fútbol en Colombia.

Por otro lado, Vélez se refirió a los jugadores y nuevamente volvió a criticar su actitud. "No se deje meter cuentos como tambien de una Asociación de Papel, una asociación de futbolistas que no vela por los intereses de los futbolistas. Si velara por los intereses de los futbolistas no estaría impidiendo que esto se reiniciara. Al contrario estarían empujando por reiniciar", enfatizó.

Por ahora, las autoridades están terminando de analizar las probabilidades de que la pelota vuelva a rodar y darían el visto bueno para que los jugadores entrenaran de manera individual.

