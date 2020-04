Vélez dio su top 3 de los mejores jugadores de la historia moderna de Colombia

Carlos Antonio Vélez es uno de los periodistas más críticos de Colombia, en lo que a fútbol se refiere, y siempre sus comentarios dan de qué hablar, tanto en su programa radial, como cuando realiza trnasmisiones de encuentros del fútbol profesional colombiano. Con la crisis del Coronavirus, los programas de análisis y debate están concentrados en hablar de temas muy generales ya que en las canchas todas las actividades están suspendidas a lo largo del planeta y no hay mucho por analizar.

Hace algunos días, en su editorial Palabras Mayores, de Antena 2 Radio, Vélez había señalado que Radamel Falcao García era el ídolo moderno por excelencia del fútbol colombiano, no solo por lo que hacía dentro de la cancha, si no como se comportaba fuera de ella.Y luego, en el programa 'Lo Mejor de la Fecha', de Win Sports, se volvió a debatir sobre la importancia de 'El Tigre' en la Selección y se analizó cuál había sido la mejor versión del jugador a lo largo de toda su carrera.

Allí, Vélez aprovechó para nuevamente destacar a Falcao: "Si alguien tiene la cabeza bien puesta en el fútbol colombiano es Radamel. La realidad es que al futbolista colombiano, y es no es una frase mía, es una frase de Julio Avelino Comesaña, hay que marcarlo del cuello para abajo y del cuello para arriba.Del cuello para abajo es excepcional, técnicamente rico y físicamente portentoso; del cuello para arriba no todos son buenos, así del cuello para abajo tengan muchas condiciones. Si alguien no tiene esa frontera del cuello es Falcao, porque Falcao es bueno desde la punta de su pelo hasta el dedo gordo del pie".

''Si alguien tiene la cabeza bien puesta en el fútbol colombiano es Radamel Falcao'', Carlos Antonio Vélez ⚽����#LoMejorDeLaFecha pic.twitter.com/DhZltyxJiZ — #JuntosSaldremosAdelante ���� Win Sports�� (@WinSportsTV) April 9, 2020

Y luego, para terminar su comentario, el periodista dio su top 3 de ídolos modernos de la Selección Colombia: "Un jugador serio, trabajador, dedicado, profesional, lejos de la pasarela, de la farándula y del escándalo. Yo por eso lo tengo en mi podio como uno de los tres, Asprilla, Freddy Rincón y Falcao García en la historia moderna del fútbol colombiano, porque la historia antigua ya quedó marcada".

No deja de ser curioso que Vélez incluya en su lista al 'Tino' Asprilla con quien ha tenido varios rifirrafes a lo largo de su carrera profesional y también, para muchos usuarios de las redes sociales, el que no estén James Rodríguez o 'El Pibe' Valderrama también causó mucha curiosidad ya que son dos de los jugadores más representativos que ha tenido Colombia en los últimos años, aunque de sobra se sabe que Vélez no se pasa a James y lo ha dejado muy claro varias veces.

