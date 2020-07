Carlos Antonio Vélez pide que también sienten a James en la Selección

Carlos Antonio Vélez es uno de los periodistas más criticos de todo el periodismo deportivo colombiano y siempre ha ido de frente en los temas más picantes, como es el caso de la actualidad de James Rodríguez y el futuro de su carrera como profesional.

Actualmente, la Selección Colombia ha sido noticia por dos cosas: la posibilidad de que se jueguen unos amistosos en el mes de septiempre en territorio europeo y solo con jugadores que militen en Europa y también por la reunión de Carlos Queiroz con algunos jugadores precisamente para especificar cómo se va a trabajar en medio de la pandemia.

Y desde ya está instaurado el debate de qué jugadores serían convocados por Queiroz al equipo nacional y, por su actualidad, muchos ponen en duda la presencia de James debido a que no ha tenido continuidad con el Real Madrid.

En su columna habitual, Palabras Mayores, de Antena 2, Vélez recordó que ya son 4 episodios en los que James "se baja", haciendo referencia a cuando no quiso venir a la Selección por quedarse en el Real Madrid, la conversación con Queiroz en que no iba al equipo nacional, si era suplente, el pedido a Zidane de no ser convocado y ahora no estuvo en la reunión de 40 jugadores que hubo entre el técnico de Colombia y 40 jugadores.

"Ayer, reunión de Selección Colombia, citan 40 con Queiroz y el cuerpo técnico. Ausentes: Cuadrado, Quintero, Falcao y James. Uno entiende lo de Cuadrado, está jugando, Quintero, estaba volando a Buenos Aires, Falcao, debe estar arreglando su contrato, pero ¿y James?", dijo Vélez.

Y agregó: "La verdad es que futbolisticamente Queiroz no tendría por qué convocar a James, hay que llamarlo porque él es una insignia de la Selección, pero titular no. Cuando digo convocar es para arrancar un partido hoy por hoy...".

