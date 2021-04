Tevez se fue enojado a pesar del triunfo: "Creo que no voy a dormir esta noche"

Tras la dolorosa derrota por la mínima diferencia como visitante de Unión de Santa Fe, Boca Juniors se presentó en la Bombonera bajo la órbita de la décima fecha de la presente temporada de la Copa de la Liga Profesional de Argentina. El objetivo, sin ningún tipo de dudas, era ganar para volver a acomodarse en la tabla del Grupo B.

Y lo cierto es que las cosas le salieron bien a los de Miguel Ángel Russo, que no brillaron pero que se quedaron con un triunfo por 3-1 para seguir peleando bien arriba. Cristian Medina, Sebastián Villa y Franco Soldano fueron los autores de los goles del conjunto Xeneize, mientras que Leonardo Heredia se encargó de la única anotación visitante.

Pero, a pesar de los tres puntos, Carlos Tevez, capitán e ídolo de Boca, no se fue para nada conforme y lo dejó bien el claro. ¿El motivo? Contó con varias oportunidades claras para anotar pero no pudo hacerlo. Y explotó de bronca tras el 3-1 de su equipo: "Pude haber hecho dos goles seguro, creo que no voy a dormir esta noche", manifestó.

"Los chicos hicieron un gran partido, nos dieron muchas pelotas, con un mediocampo dinámico se nos hace más fácil. Jugamos bien, hace mucho que no jugamos así, creo que el último partido que jugamos así fue contra Vélez", completó el delantero.

