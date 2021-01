Tevez reveló las charlas íntimas que tiene con sus hijas: "¡Papá, no me digas así!"

Este viernes, Carlos Tevez, a días de haber comenzado una nueva pretemporada con Boca, se despachó con una entrevista de más de una hora con TyC Sports.

Sobre el final de la nota, mucho más distendido, el Diez y capitán del Xeneize habló sobre un rol que no muestra mucho antes las cámaras por obvias razones: el de ser padre.

A Tevez le preguntaron sobre cómo se siente al haber a sus hijas crecer tan rápido y nos hizo reír a todos con sus respuestas.

"Al principio era duro", cuando empezó sobre los novios de sus hijas. "Porque me enteraba de última y ya no me gustaba nada", agregó.

Además, subrayó: "Después fui entendiendo un poco más la situación y darle la confianza a mi hija para que me cuente: ser un poco más flexible, cargarla. Se va de viaje y le digo: '¿Y Flor? ¿Tranzaste? Las empiezo a joder un poco más con el tema".

Por último, sentenció entre risas: "Yo se lo pregunto y peor todavía: '¿Y Flor? ¿Mojaste la lengua?'. ¡Peor todavía! Se vuelve loca. Me dice: 'Papá, no me digas así'".

