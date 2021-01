Tevez: "Cuando me fui a China el hincha se sintió fallado"

Sin lugar a dudas, si hay algo que el hincha de Boca algún día le criticó a Carlos Tevez fue esa salida hacia el Shanghái Shenhua de China. En ese entonces, el capitán del Xeneize decidió pasar el 2017 fuera de Argentina, en un año donde no habría competencias internacionales para el club.

En diálogo con TyC Sports, el Apache fue sincero y expresó: "Cuándo me fui a China fue la única vez que el hincha se sintió fallado". Posteriormente, justificó que el "no estaba bien de la cabeza para darle el 100% a Boca".

Carlos Tevez: "Cuando me fui a China el hincha sintió que le fallé. Pero eso quedó en el pasado"#TevezEnTyCSports — Superfútbol (@superfutbol) January 29, 2021

Cuando fue consultado por las formas de aquella salida, donde el hincha se enteró a través de un video en redes sociales, Carlos explicó que "de cualquier forma que lo explicara, la gente no lo iba a entender. Por eso decidí no dar entrevistas".

Carlitos volvió en la pretemporada 2018 y formó parte del plantel que consiguió el bicampeonato de la Superliga. Sin tanto rodaje pero con algunos goles importantes, el ídolo xeneize empezó a reconciliarse con los hinchas.

"Cuando la gente me ve me pide fotos, me abraza, no me preguntan ni dicen nada de China", afirmó Tevez y agregó: "eso quedó todo en el pasado. Uno da todo por el club, Boca te exige el 100% siempre".

