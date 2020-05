Juan Pablo Carrizo fue el arquero de River que se fue a la B por primera y única vez en su historia. Sin embargo, él puede ser, tranquilamente, el que menos culpa tuvo de los jugadores de campo. Ese torneo, el Millonario hizo una buena campaña, pero no le alcanzó. Si logró sacar tantos puntos, mucho tuvo que ver el 1.

#TNTSportsEnCasa �� | Juan Pablo Carrizo ⚽



�� "Era necesario el descenso, hay que tocar fondo a veces"

�� "¿Te pensás que me quería equivocar en el año más difícil para River?"

�� "En el 2011 me equivoqué en dos partidos"

�� "El hincha de River siempre tuvo gratitud" pic.twitter.com/GMhyrBy0KF — TNT Sports LA (en ��) (@TNTSportsLA) May 22, 2020

Hoy, en diálogo con TNT Sports, Carrizo se refirió a todo lo que vivió en ese año negro, las reacciones de los hinchas años después y cómo se siento él: "Yo siento que la gente, el hincha de River, siempre se expresó con gratitud. Nunca tuve palabras desagradables o mensajes. Me siento muy afortunado por el cariño que me brindan. Pero algo hice. Algo tuve que hacer para que la gente te reconozca. Me quedo con eso porque están las estadísticas, en el 2011 me equivoco en dos partidos"

Además, se preguntó: "¿Vos pensás que yo me hubiese querido equivocar en el año más importante de River? Yo hubiese querido ser héroe, salvar al club y quedar en la historia de otra manera. Sé qué tipo de jugador soy. Yo no puedo estar señalando porque no te reconozcan".

Juan Pablo Carrizo rompió el silencio y habló acerca de su rendimiento en el año en el que River descendió... ⬇ pic.twitter.com/zIy7G8LZec — Bolavip Argentina (@BolavipAr) May 22, 2020

"No hay una dirigencia culpable, jugadores, es en conjunto. Ese año se llegó al límite. Me tocó formar parte y no me voy a arrepentir jamás. Yo volví con la idea de aportar a River en un momento muy difícil. Yo pensaba que River necesitaba de los jugadores que salieron del club. Vos asumís, son riesgos. Nadie deseó este final, pero viendo hoy la realidad, era necesario eso porque tenés que tocar fondo, no hay otra", cerró el 1.

Carrizo disputó más de 100 partidos en su primera etapa en el club, mientras que 35 en 2011, donde descendió. Una mancha que le durará toda la vida, pero la gente le tiene afecto.

