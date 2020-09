Cecilio Domínguez destruyó a Independiente y eligió entre River o Boca

Fue hace unos meses que la crisis económica y dirigencial que se vive en Independiente estalló, generando que una gran cantidad de jugadores que hace rato no recibían el dinero que les correspondía quieran terminar su contrato y buscar un nuevo destino en su carrera, para ir rumbo a un club más ordenado, que les asegure mayo estabilidad.

Varios fueron convencidos para quedarse, pero no fue el caso de Cecilio Domínguez, que buscó a toda costa cambiar de página y fue Guaraní de Paraguay la institución que le abrió las puertas. Ya fue presentado de manera oficial y hasta jugó por el torneo local.

Tiempo después de su salida, decidió romper el silencio en diálogo con 90 Minutos, por la pantalla de ESPN, con la intención de soltar una bomba tras otra: "Estoy mucho mejor que lo que viví en Argentina, en Independiente, sin dudas. Creo que cualquier lugar es mejor que estar en el momento que estuve en Independiente. Más allá de la gente, que tiene toda la razón de opinar, silbar o apoyar, dirigencialmente fue lamentable estar ahí", comenzó.

Luego, apuntó contra los que estaban al mando: "Nunca tuve trato con la dirigencia. Todo el mundo habla de la compra más cara, pero después deja mucho que desear el no estar ahí en el momento, de no cumplir con los jugadores, faltar a su palabra, muchas cosas. No le cumplieron a nadie. Desde que llegué hasta que me fui, la verdad que fue lamentable".

Además, recordó los momentos posteriores al partido ante Racing que su equipo perdió teniendo dos jugadores más en cancha: "Después de ese clásico, no queríamos salir a la calle ni cruzarnos con nadie, porque nos puteaban. Era muy difícil. Sentíamos muchísima vergüenza, nos ganaron con nueve hombres. En la calle, la gente nos decía de todo. A partir de ahí fue todo peor"

Y para cerrar, no dudó cuando tuvo que elegir entre River o Boca pensando en una futura vuelta al fútbol argentino: "Ojalá me hubiera llamado Román. No me llamó, pero me encantaría. Ahora tengo todo planeado y firmado, pero en ese momento si me llamaba Román no dudaba".

