Centurión: "He pasado un montón de cosas y si no aprendí sería un boludo"

Luego de una estadía corta que culminó menos de lo previsto (el préstamo indicaba que su estadía en México sería hasta mediados del 2020), Ricardo Centurión se encuentra a la espera de una resolución positiva de su futuro habiendo dejando Atlético de San Luis por la puerta de atrás.

Con poco protagonismo y varias polémicas entabladas a lo largo de las semanas, el atacante confirmó este martes en diálogo con el programa radial De Una con Niembro que no continuará en el equipo de San Luis Potosí a partir del año que viene.

"He pasado un montón de cosas y si no aprendí soy un boludo. Quiero volver a jugar, quiero volver a ver mis videos en #Youtube, pero actuales" @rickcenturion — De Una Con Niembro (@DeUnaConNiembro) December 17, 2019

Haciendo un breve análisis de su paso por los Rojiblancos, Ricky lanzó: "Cuando llegué me encontré con el equipo ascendido y con una base. No tuve oportunidad con el técnico que estaba y después quedé marginado. No tuve los minutos que habíamos pensado tanto yo como el presidente".

Anunciando que su estadía en Atlético San Luis llegó a su fin, el atacante de Racing indicó: "Le comuniqué a Alberto Marrero -CEO del Atlético de San Luis- que no volvía. Él me agradeció, es una persona muy buena que he conocido. También le agradecí, pero el camino se decantaba para otro lado".

Cardona de un lado, Centurión del otro. Ambos suenan para regresar a Boca. Si al hincha xeneize le dieran la chance de elegir a SÓLO UNO de ellos para que pegue la vuelta, ¿a quién elegiría? �� pic.twitter.com/ZnWPRa06yW — Bolavip Argentina (@BolavipAr) December 17, 2019

Haciendo una gran autocrítica vinculada a su vida personal, el habilidoso futbolista confesó: Dije 'Ya está con las boludeces'. En un mes cumplo 27 años. He pasado un montón de cosas y si no aprendí sería un boludo. Tengo muchas ganas de volver a jugar al fútbol, de sentirme útil. Quiero sentarme a mirar videos míos de YouTube, pero actuales".

Dejando en claro que al día de la fecha mantiene un cariño más que marcado con Boca, club en el que se desempeñó por apenas un año, Centu cerró: "Siempre que tenga la oportunidad lo voy a decir. Fue uno de los clubes donde totalmente fui feliz al 100% y se notó adentro de la cancha".

"En #Boca fue donde me sentí más cómodo. Antes era inconsciente de lo que significaba #Boca, ahora estoy más conciente" @rickcenturion pic.twitter.com/aQJXgnNbwQ — De Una Con Niembro (@DeUnaConNiembro) December 17, 2019

Lee También