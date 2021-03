Chaves se la pudrió a Borré: "Me dijo que me esperaba afuera pero después no estaba"

Este lunes, en el cierre de la cuarta fecha de la Copa de la Liga Profesional, Argentinos Juniors dio el gran golpe en pleno Estadio Monumental. Allí, el equipo comandado tácticamente por Gabriel Milito se impuso por 1-0 como visitante de River Plate.

Luego de aguantar durante gran parte del cotejo, Gabriel Florentín marcó un golazo inolvidable en el tiempo de adición y el Bicho se quedó con una victoria muy importante ya que había comenzado el certamen con tres derrotas en tres partidos.

Sin lugar a dudas, la gran figuar del Bicho y del compromiso fue Lucas Chaves, arquero del elenco del barrio porteño de La Paternal. ¿El motivo? Se despachó con varias atajadas fenomenales y fundamentales para que su equipo mantenga la valla en cero.

Y, este lunes, algunas horas después de dicho partido, el propio Chaves le brindó declaraciones al programa '¿Cómo Te Va?' y compartió detalles de un fuerte cruce que mantuvo con Rafael Santos Borré, a quien le tapó algunas pelotas.

Sin pelos en la lengua y con algunas risas, el destacado arquero de Argentinos Juniors señaló que Borré lo amenazó con esperarlo afuera una vez que termine el partido pero que, posteriormente, el delantero colombiano no apareció.

"Ayer Borré me dijo 'te espero afuera' y después cuando salí de la cancha no estaba, jaja. Adentro de la cancha somos todos malos y guapos porque no pasa nada, jaja", exteriorizó el propio Chaves revelando lo sucedido con Borré.

Las palabras sin filtro de Lucas Chaves.

Lee También