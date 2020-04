Chichizola: "Si hubiese jugado la Libertadores con River me quedaba"

Leandro Chichizola se formó en River y debutó allí. Es su segunda casa y el cariño que siente por el club no se puede medir.

De igual manera, a mediados de 2014 tuvo que tomar la difícil decisión de partir buscando progresar en su carrera futbolística.

"La decisión de irme de River fue mía, por un tema deportivo. River me hizo mi primer contrato a los 20 años, yo estaba hace tres años en el plantel profesional. A los 23 quedaba libre, y la decisión de sumar minutos para mi carrera profesional la tomé yo", reveló en diálogo con TNT Sports.

"La oportunidad de ir afuera surgió, apareció el Hellas Verona, después el Spezia y fuimos ahí. Fue una espina mía que quería sacarme para crecer como arquero, y no me arrepiento para nada de esa decisión porque me llevó a donde estoy hoy", confesó.

#TNTSportsEnCasa �� | �� Leandro Chichizola ����, arquero del Getafe ����



�� "Si hubiese jugado todo lo que ganó River, me hubiera quedado. Pero en el banco de suplentes era complicado"

�� "La decisión de irme de River fue mía y no me arrepiento de nada porque me llevó a lo de hoy" pic.twitter.com/c9Qzyq2Pgq — TNT Sports LA (en ��) (@TNTSportsLA) April 28, 2020

Allí fue cuando Nicolás Distasio le preguntó si no hubiese cambiado todo lo vivido por ser parte del ciclo Gallardo, pero el arquero no dudó.

"Si hubiese jugado la Libertadores, Sudamericana y todo lo que nombrás con River, me hubiese quedado. Pero haber estado en el banco de suplentes hubiese sido complicado. Me gusta ser partícipe de los campeoneatos, entrenar toda la semana para despúes no jugar no va conmigo", cerró.

Lee También