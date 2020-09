Christofer Gonzales habló sobre la posibilidad de jugar en inédita posición con Perú

En un poco más de un mes volveremos a ver jugar a la Selección Peruana si no pasa nada extraño. Las eliminatorias están programas y Perú se enfrentaría a Paraguay y a Brasil.

Para estar bien preparado para estos partidos, Ricardo Gareca realizó una convocatoria con los jugadores del medio local. Entre ello, uno que siempre esta es Christofer Gonzales.

Canchita justamente habló de cómo llegó a la convocatoria y cómo se siente en el presente en Sporting Cristal, en donde ha arrancado con todo.

"En lo personal me siento muy bien y en ese sentido estoy tranquilo. Gracias a Dios, vengo jugando bien en mi club y lo principal es mantenerlo acá en la Selección, ese es el objetivo. Mantener un buen nivel es lo mas importante", comenzó el ex-Universitario.

Postales que nos dejó el tercer día de trabajos de nuestra @SeleccionPeru ���� bajo las órdenes de Ricardo Gareca en Videna FPF.



Más información ▶️ https://t.co/b6ESQGUWjn#ArribaPerú �� pic.twitter.com/7UHq6aqKdp — Selección Peruana ���� (@SeleccionPeru) September 3, 2020

También, habló de la posibilidad de jugar de centrodelantero haciendo una función como falso nueve. "Lo hice en dos partidos con Sporting Cristal y me fue muy bien. Si en caso hay que tratar de apoyar y ayudar en una posición en la que el técnico me necesite, ahí voy a estar. No tendría problemas", confesó.

"Igual, han llamado a jugadores en posiciones de arriba, pero donde me quieran voy a estar a disposición", agregó refiriéndose a jugadores como Succar o Aldaír Rodríguez. Así, se manifestó Canchita ¡Bien crack!

¡Nueva jornada de práctica! ⚽



Bajo la mirada del profesor Ricardo Gareca, nuestra @SeleccionPeru ���� cumple su tercer día de entrenamientos en Videna FPF. #ArribaPerú �� pic.twitter.com/AALQnf0rTG — Selección Peruana ���� (@SeleccionPeru) September 3, 2020

