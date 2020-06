Colombia miente descaradamente para tener el Mundial Femenino 2023

¿Cuál? ¿El que no han podido hacer decentemente, sino de 2 meses? ¿El que no han sido capaces de conseguir patrocinio? ¿En el que suspendieron contratos? ¿En el que una vez programaron un juego casi a medianoche? ¿28.000 espectadores por partido? No metan mentiras. pic.twitter.com/3vBGcAWX9w