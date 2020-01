Colomboestadounidense recibió aval de Osorio para jugar en Atlético Nacional

Atlético Nacional ha sido uno de los grandes ausentes en el tema de contrataciones estelares para la Liga del primer semestre y, a excepción del Andrés 'El Riflecito' Andrade, son pocos los jugadores de nombre que han llegado.

La situación económica del club no ha sido la mejor durante la última parte del año y por ello hay una campaña de austeridad en el equipo verdolaga de cara a lo que será el próximo año, y más cuando no clasificó a la Copa Libertadores.

El jugador de #MLS Sebastián Velásquez, (#RSL #NYCFC) volante que estaba a prueba en #AtléticoNacional, cuenta con la aprobación de Juan Carlos Osorio para hacer la pretemporada con el conjunto 'verdolaga'. https://t.co/jPcuptZosy pic.twitter.com/LFwJxeWyUL — Elmer Polanco (@PolancoESA) January 2, 2020

El conjunto 'verdolaga' ya hizo oficial la vinculación de varios jugadores con los que Juan Carlos Osorio espera conformar un equipo competitivo. Pero las sorpresas están a la orden del día en Nacional y en las últimas horas se conoció que el DT dio el aval para que Sebastián Velásquez, quien estaba a prueba, haga a pretemporada con el club.

Velásquez, de 28 años de edad, se desempeña como volante y la mayor parte de su carrera la ha llevado a cabo en equipos de Estados Unidos como Real Monarchs, Rayo Oklahoma City, New York City y Real Salt Lake. Además, el colombo-estadounidense tuvo un corto paso por el Suwon FC de Corea del Sur.

Hace algunos días, en su cuenta de Instagram, Velázquez había señalado: "Desde niño soy hincha del @nacionaloficial �� Me enamoré desde que vi el contraste del verde y blanco del uniforme, la pasión de la hinchada, y más que todo por todas las alegrías que me ha dado con los campeonatos que hemos ganado ⚽ Estos últimos días he cumplido uno de mis sueños que era poder ponerme la camiseta del equipo de mis amores así haya sido solamente para entrenar".

Ahora se espera que cuando termine la pretemporada se confirme si el jugador podrá hacer parte de la plantilla oficial del club durante el 2020, o si solo se quedará para los ejercicios precompetitivos del año.

