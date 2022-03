Liverpool FC vs. River Plate EN VIVO Y EN DIRECTO por la Copa Sudamericana 2022

Por la primera fase de la Copa Sudamericana, Liverpool FC en condición de local recibe a su similar de River Plate en un duelo que se disputará este miércoles 9 de marzo. Las emociones de este duelo se transmitirán EN VIVO Y EN DIRECTO a través de la pantalla de DIRECTV SPORTS, CONMEBOL TV, BEIN SPORTS, Y FANATIZ.

El cruce se realizará en el Estadio Centenario. La última vez que se vieron las caras fue el pasado 19 de septiembre en un choque que concluyó con un triunfo 3 a 1 a favor del Negriazul.

Los de casa saben que esta será una dura prueba y buscarán la manera de obtener un buen resultado en el partido de ida. Liverpool en el torneo local acumula varias derrotas consecutivas y buscará levantarse quedándose con el triunfo en este juego.

River Plate, por su lado, quiere hacerle daño a su oponente en este duelo y se preparó para ello. Los visitantes saben de las debilidades de su contrincante y buscarán marcar las diferencias.

¿Cuándo se enfrentarán Liverpool FC y River Plate por la Copa Sudamericana?

El juego se disputará este miércoles 9 de marzo en el Estadio Centenario

Horario por paises

Argentina: 19.15 horas por DIRECTV SPORTS

Bolivia: 18.15 horas sin TV

Brasil: 19.15 horas por CONMEBOL TV

Chile: 19.15 horas por DIRECTV SPORTS

Colombia: 17.15 horas por DIRECTV SPORTS

Ecuador: 17.15 horas por DIRECTV SPORTS

México: 16.15 horas SIN TV

Paraguay: 19.15 SIN TV

Péru: 17.15 horas por DIRECTV SPORTS

Uruguay: 19.15 horas por DIRECTV SPORTS

Venezuela: 18.15 horas por DIRECTV SPORTS

Estados Unidos: 14.15 horas PT / 17.15 horas ET be IN SPORTS y Fanatiz