Mushuc Runa vs. Liga de Quito EN VIVO Y EN DIRECTO por la Copa Sudamericana 2022

Por la primera fase de la Copa Sudamericana, Mushuc Runa en condición de local recibe a su similar de Liga de Quito en un duelo que se disputará este miércoles 9 de marzo. Las emociones de este duelo se transmitirán EN VIVO Y EN DIRECTO a través de la pantalla de DIRECTV SPORTS, CONMEBOL TV, BEIN SPORTS, Y FANATIZ.

El cruce se realizará en el Estadio Bellavista de Ambato. La última vez que se vieron las caras fue el pasado 28 de agosto del 2021 en un choque que concluyó con un triunfo 3 a 1 a favor del plantel Blanco.

Los de casa saben que esta será una dura prueba y buscarán la manera de obtener un buen resultado en el partido de ida. Mushuc Runa es consciente de esta oportunidad y tratará de incomodar a su oponente desde el primer minuto.

Liga de Quito, por su lado, reconoce esta oportunidad que tiene en frente e intentará no desaprovecharla. Los visitantes conocen lo que significa el campeonato internacional y se entrenaron para quedarse con la victoria en este duelo.

¿Cuándo se enfrentarán Mushuc Runa y Liga de Quito por la Copa Sudamericana?

El juego se disputará este miércoles 9 de marzo en el Estadio Bellavista de Ambato.

Horario por paises

Argentina: 21.30 horas por DIRECTV SPORTS

Bolivia: 20.30 horas sin TV

Brasil: 21.30 horas por CONMEBOL TV

Chile: 21.30 horas por DIRECTV SPORTS

Colombia: 19.30 horas por DIRECTV SPORTS

Ecuador: 19.30 horas por DIRECTV SPORTS

México: 18.30 horas SIN TV

Paraguay: 21.30 SIN TV

Péru: 19.30 horas por DIRECTV SPORTS

Uruguay: 21.30 horas por DIRECTV SPORTS

Venezuela: 20.30 horas por DIRECTV SPORTS

Estados Unidos: 16.30 horas PT / 19.30 horas ET be IN SPORTS y Fanatiz