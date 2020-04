Las condiciones del Gobierno para que vuelva el fútbol a puerta cerrada

Sin ninguna duda, uno de los sectores más afectados durante la pandemia del Coronavirus a nivel global ha sido todo lo que concierne a las actividades deportivas y, obviamente, en Colombia también el fútbol ha sido uno de los principales afectados. Todas las actividades de la Dimayor se detuvieron el pasado 13 de marzo, luego de las determinaciones que tomaron las autoridades y según ellos se han tenido pérdidas por más de 80 mil millones de pesos.

Por esto, ante la grave crisis económica, los clubes esperan que puedan reanudar lo más pronto posible y la oportunidad de arrancar terminada la cuarentena, el próximo 27 de abril, era una de las posibilidades que se contemplaba en la Dimayor. Sin embargo, ante este planteamiento, el presidente de Colombia, Iván Duque, con sus palabras hace algunos días, no dejó muy contentos al mundo del fútbol: "No va a haber fútbol después del 27 de abril, no podremos ir a bares ni discotecas".

Pero a pesar de lo que dijo, el pasado miércoles, el mandatario de los colombianos volvió a referirse al tema y dio luces de lo que podría ser el regreso de la Liga BetPlay 2020-I, pero sí y solo sí bajo unos parámetros estrictos que deben ser cumplidos a cabalidad por la Dimayor y todos sus componentes, o de lo contario no podría volver el fútbol profesional colombiano en los próximos días.

Duque dio la única condición con la que se podría retomar la liga a puerta cerrada https://t.co/5km7mJicRQ — Nacha GD (@gd_nacha) April 16, 2020

El jefe de Estado resaltó que los futbolistas de diferentes países han dicho que ellos también están en riesgo al jugar y por eso se deben pensar bien las condiciones con las que se reanudará el fútbol, sin importar que sea sin público. "Muchos países que empezaron con los torneos a puerta cerrada se dieron cuenta que los jugadores estaban exigiendo medidas de seguridad, eso implicaría que para cada partido los jugadores tuvieran que someterse a pruebas de Covid-19 y esas pruebas difícilmente las van a poder hacer el mismo día del partido para todos los jugadores. Eso es un complejidad logística", dijo.

Esta situación no solo es un problema del fútbol, Duque aseguró que "esa es una discusión que han tenido muchas federaciones, que ya han tenido sus cierres y dificultades para reabrir sus torneos a puerta cerrada", pero que tanto el Ministerio de Salud como el de Deporte están trabajando para ofrecer garantías. La Liga BetPlay se detuvo cuando apenas iban ocho jornadas disputadas y Atlético Nacional era líder. La Dimayor aún no se ha manifestado sobre una posible fecha de regreso, pero ha asegurado que el formato se mantendría, con play-offs entre los cuatro primeros.

