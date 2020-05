¿Continúan los roces entre Falcao y Leonel Álvarez?

En dialogo con el canal Directv Sports, Leonel Álvarez aclaró la situación incomoda en la que hablan sobre una mala relación con uno de los referentes de la Selección Colombia

"Se lo digo de corazón, hay informaciones que se pierden y Falcao me manda. Profe yo no sé qué es lo que inventan yo con usted no tengo ningún roce", aclaró el entrenador.

Álvarez siguió recordando los detalles de aquella conversación y retiró lo que en su momento le dijo el Tigre: "No soy el mejor amigo y no estamos en contacto permanente, yo no tengo nada contigo".

"Cuando íbamos a jugar contra Venezuela el titular era Falcao", aseguró sobre la pasada relación que tenía con el actual delantero del Galatasaray.

Leonel Álvarez dirigió el combinado cafetero en 2011 tras la salida del entrenador Hernán Darío Gómez y retiro se dio por malos resultados en las Eliminatorias.

Lee También