Falcao recordó sus días en River y le dio una charla a los juveniles

Radamel Falcao se construyó como jugador profesional en River, estuvo cinco años y se marchó a mediados del 2009. Hace ya casi once años que se fue del club, pero su identificación con el Millonario es eterna. Por eso, desde la institución lo invitaron a dar una charla para los más jóvenes, donde fue partícipe de la campaña "Volver a los orígenes".

"Estoy muy contento de compartir con ustedes este momento. Cuando me lo mencionaron, me emocioné mucho porque estuve viviendo cuatro años en la pensión del Club. Llegué muy chico y River prácticamente a mí me terminó de formar como persona y como futbolista", empezó el actual delantero del Galatasaray, que estuvo conectado cerca de una hora con los juveniles de River.

Además, contó cómo fueron sus primeros años en el club, donde estuvo lejos de su Colombia natal a muy temprana edad: "Tenía muchísima expectativa y mucha ilusión. Soñaba con jugar en la Primera de River, consolidarme e ir poco a poco. Quería conseguir mi sueño y conseguir el objetivo, que era jugar al fútbol profesional. Y estando en River me encontré con un grupo de personas maravillosas, compañeros que me abrieron las puertas y me ayudaron".

#VolverALosOrígenes ��@FALCAO recordó sus días en la pensión del Club y les dejó un mensaje a los chicos de Inferiores: "Cuando pasás por River, estás preparado para cualquier club del mundo".



▶️ ¡Escuchá al Tigre en una charla bien riverplatense! pic.twitter.com/O9PqSQlf5s — River Plate (@RiverPlate) May 6, 2020

Por otra parte, agregó: "Era muy difícil el no poder jugar porque no podía demostrar toda mi capacidad. Tuve que ser muy fuerte mentalmente, aguantar, perseverar y tratar de crear una estrategia para luego poder tener continuidad y empezar a jugar". "Yo era muy de preguntar: cómo era Saviola, cómo era Aimar y qué hacía Cavenaghi, ese tipo de cosas. Les preguntaba mucho a los utileros o quizás a alguien que haya tenido contacto con ellos y ahí iba aprendiendo, porque me interesaba saber qué hacer para poder cumplir mi sueño", continuó.

Por último, le remarcó a los más chicos la dimensión y la importancia de River como institución, siendo él un profesional con más de 16 años de carrera y de experiencia en las mejores ligas de Europa: "Cuando pasas por River estás preparado para cualquier club en el mundo. Luchen por el sueño que tienen. Hagan las cosas con pasión y con el corazón. Cada entrenamiento, váyanse satisfechos a la pensión o a su casa, sabiendo que han dado el cien por ciento".

