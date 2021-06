Arranca la Copa América: todo lo que tenés que saber

Se viene una gran cita futbolera como lo será la Copa América. Finalmente este domingo 13 de junio, arrancará la 47° edición del certamen sudamericano a efectuarse en Brasil. Recordemos que en un principio tenía doble sede en Argentina y Colombia, pero la pandemia por coronavirus y los altos casos de contagio en uno de esos dos países, más la grave situación social del otro, no garantizaban las condiciones para que el torneo se lleve a cabo allí.

En cuestión de los últimos 10 días, CONMEBOL terminó decidiendo y arreglando absolutamente todo para que se juegue en suelo brasileño, el cual tendrá su partido inaugural en la presente fecha. Desde las 18:00 hora local y en el Estadio Mané Garrincha de Brasilia, el puntapié inicial del torneo lo realizarán Brasil y Venezuela en la cancha que usualmente tiene a la Selección "Verdeamarela" haciendo de local, como también Brasília FC.

Pensando en lo que será el evento previo, el cual no hay una confirmación de CONMEBOL sobre si ocurrirá o no, se estima que comience entre una hora o mediahora antes del primer partido del certamen. No hay una confirmación oficial de si habrán artistas desde el estadio o si realizarán una pequeña parte parecido a lo que ocurrió en la Eurocopa, cuando la canción del certamen se escuchó y se grabó de forma virtual para poner en las pantallas. Recordemos que el dúo cubano "Gente de Zona" modificó la letra de su tema, "La gozadera", para ambientarla en la versión de Copa América y así convertirla en el hit de la competición.

¿Por qué la Copa América se juega en 2021 si hubo una edición en 2019? Lo cierto es que esta competición no estaba originalmente en el calendario de Conmebol. Sin embargo, las autoridades decidieron llevarla a cabo, en su momento, en 2020 de manera de igualar las cosas con la UEFA y la Eurocopa, que inicialmente también debía disputarse el año pasado. Como la pandemia por Covid-19, todavía vigente, suspendió las dos competiciones, ambas se llevan a cabo el presente año.

Fechas de cada instancia de la Copa América

12 y 13 de junio: primera jornada de la fase de grupos

17 y 18 de junio: segunda jornada de la fase de grupos

20 y 21 de junio: tercera jornada de la fase de grupos

23 y 24 de junio: cuarta jornada de la fase de grupos

27 y 28 de junio: quinta jornada de la fase de grupos

2 y 3 de julio: cuartos de final

5 y 6 de julio: semifinales

9 de julio: tercer puesto

10 de julio: final de la Copa América

Grupos

En un principio, esta edición iba a contar con dos selecciones invitadas, Australia y Qatar, pero finalmente ambas se dieron de baja, por lo que serán 10 los equipos que participarán del certamen.

Los mismos serán divididos en dos zonas, que quedaron conformadas de la siguiente manera:

Grupo A (Zona Sur): Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Bolivia.

Grupo B (Zona Norte): Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.

Con este formato se jugarán entonces 28 partidos en total (dos más que en la última edición) y cada equipo se asegura jugar 4 encuentros como mínimo.

Fecha 1 de la Copa América: Día, horario y TV de cada partido

Brasil vs. Venezuela: domingo 12 de junio

Argentina: 18:00 horas por DirecTV Sports y TV Pública

Brasil: 18:00 horas por SBT y ESPN

Uruguay: 18:00 horas por DirecTV Sports

Venezuela: 17:00 horas por DirecTV Sports, Venevisión y TLT

Paraguay: 17:00 horas por Tigo Sports y Tigo Sports +

Chile: 17:00 horas por Estadio TNT Sports y DirecTV Sports

Bolivia: 17:00 horas por Tigo Sports y Bolivisión

Perú: 16:00 horas por DirecTV Sports y América Televisión

Colombia: 16:00 horas DirecTV Sports, Caracol TV, RCN TV y Win Sports +

Ecuador: 16:00 horas por DirecTV Sports

México: 16:00 horas sin TV confirmada

Estados Unidos: 14:00 horas PT / 17:00 horas ET por Telemundo Deportes, FOX Sports, TUDN y Univisión

Colombia vs. Ecuador: domingo 12 de junio

Argentina: 21:00 horas por DirecTV Sports

Uruguay: 21:00 horas por DirecTV Sports

Brasil: 21:00 horas por Deportes FOX

Chile: 20:00 horas por Estadio TNT Sports y DirecTV Sports

Paraguay: 20:00 horas por Tigo Sports y Tigo Sports +

Venezuela: 20:00 horas por DirecTV Sports

Bolivia: 20:00 horas por Tigo Sports

Perú: 19:00 horas por DirecTV Sports

Colombia: 19:00 horas por DirecTV Sports, Caracol TV, RCN TV y Win Sports +

Ecuador: 19:00 horas por DirecTV Sports, Ecuavisa y TC Teleivisión

México: 19:00 horas por sin TV confirmada

Estados Unidos: 17:00 horas PT / 20:00 horas ET por Telemundo Deportes, FOX Sports, TUDN y UniMás

Argentina vs. Chile: lunes 13 de junio

Argentina: 18:00 horas por DirecTV Sports, TV Pública y TyC Sports

Brasil: 18:00 horas por ESPN

Uruguay: 18:00 horas por DirecTV Sports

Bolivia: 17:00 horas por Tigo Sports

Venezuela: 17:00 horas por DirecTV Sports

Paraguay: 17:00 horas por Tigo Sports y Tigo Sports +

Chile: 17:00 horas por Estadio TNT Sports, Canal 13 y DirecTV Sports

Colombia: 16:00 horas DirecTV Sports y Caracol TV

Ecuador: 16:00 horas por DirecTV Sports

Perú: 16:00 horas por DirecTV Sports

México: 16:00 horas sin TV confirmada

Estados Unidos: 14:00 horas PT / 17:00 horas ET por Telemundo Deportes, Deportes Fox, TUDN y Univisión

Paraguay vs. Bolivia: lunes 13 de junio

Argentina: 21:00 horas por DirecTV Sports y TyC Sports

Uruguay: 21:00 horas por DirecTV Sports

Brasil: 21:00 horas por Deportes FOX

Chile: 20:00 horas por Estadio TNT Sports y DirecTV Sports

Paraguay: 20:00 horas por Tigo Sports y Tigo Sports +

Venezuela: 20:00 horas por DirecTV Sports

Bolivia: 20:00 horas por Tigo Sports y Bolivisión

Perú: 19:00 horas por DirecTV Sports

Colombia: 19:00 horas por DirecTV Sports y Caracol TV

Ecuador: 19:00 horas por DirecTV Sports

México: 19:00 horas por sin TV confirmada

Estados Unidos: 17:00 horas PT / 20:00 horas ET por Telemundo Deportes, FOX Sports, TUDN y UniMás

Estadios y ciudades de la Copa América 2021

-Estadio Mané Garrincha de Brasilia con capacidad para 72.788 personas

-Arena Pantanal de Cuiabá con capacidad para 41.390 personas

-Estadio Olímpico de Goiânia con capacidad para 13.500 personas

-Estadio Nilton Santos de Río de Janeiro con capacidad para 46.931 personas

-Estadio Maracaná de Río de Janeiro (solamente será utilizado en la final) con capacidad para 74.738 personas

Las condiciones que puso Brasil para organizar la Copa América 2021:

-Que las delegaciones no superen los 65 integrantes

-Que los partidos sean sin público (evalúan si hay chances de jugar la final con una capacidad mínima)

-Máximo de diez selecciones

Diez máximos goleadores en la historia de la Copa América

Norberto Méndez (ARG) 17 goles

Zizinho (BRA) 17 goles

Lolo Fernández (PER) 15 goles

Severino Varela (URU) 15 goles

Paolo Guerrero (PER) 14 goles

Jair (BRA) 13 goles

José Manuel Moreno (ARG) 13 goles

Héctor Scarone (ARG) 13 goles

Gabriel Omar Batistuta (ARG) 13 goles

Ademir (BRA) 13 goles

Estadísticas en la historia de la Copa América

Selección con más títulos: Uruguay con 15.

Selección con más participaciones: Uruguay con 44.

Selección con más puntos obtenidos: Argentina con 406

Selección con más partidos jugados: Uruguay con 201

Selección con más partidos ganados: Argentina con 122.

Selección con más partidos empatados: Paraguay con 42.

Selección con más partidos perdidos: Chile con 86.

Selección con más goles a favor: Argentina con 462.

Selección con más goles en contra: Ecuador con 318.

Selección con más victorias consecutivas: Brasil con 12 partidos.

Selección con más derrotas consecutivas: Ecuador con 17 partidos.

Selección con más partidos sin perder: Argentina con 26 partidos.

Selección con más partidos sin poder ganar: Venezuela con 42 partidos.

Selección con menos títulos: México, Honduras, Ecuador, Estados Unidos, Venezuela, Costa Rica, Panamá, Japón, Qatar, Jamaica y Haití con 0 (c/u).

Selección con menos participaciones: Honduras, Haití, Panamá y Catar con 1 (c/u).

Selección con menos puntos obtenidos: Jamaica y Haití con 0 (c/u).

Selección con menos partidos jugados: Haití, Panamá y Catar con 3 (c/u).

Selección con menos partidos ganados: Japón, Jamaica, Haití y Catar con 0 (c/u).

Selección con menos partidos empatados: Jamaica, Haití y Panamá con 0 (c/u).

Selección con menos partidos perdidos: Honduras, Panamá y Catar con 2 (c/u).

Selección con menos goles a favor: Jamaica con 0.

Selección con menos goles en contra: Honduras con 5.

Selección con mejor diferencia de gol: Argentina con +283.

Selección con mejor promedio de gol: Argentina con 2,36 gppj.

Selección con mejor rendimiento: Argentina con 69,84%.

Selección con peor diferencia de gol: Ecuador con –189.

Selección con peor promedio de gol: Jamaica con 0,00 gppj.

Selección con peor rendimiento: Jamaica y Haití con 0,00% (c/u).

Selección con más campeonatos consecutivos: Argentina con 3 en 1945 - 1946 - 1947.

Selección con más participaciones consecutivas: Paraguay con 21 (1959-I, 1959-II, 1963, 1967, 1975, 1979, 1983, 1987, 1989, 1991, 1993, 1995, 1997, 1999, 2001, 2004, 2007, 2011, 2015, 2016, 2019)

Selección que nunca ganó una final: México.

Selección que nunca perdió ningún partido jugando de local: Uruguay (38 PJ, 31 PG y 7 PE) y Colombia (14 PJ, 12 PG y 2 PE)

Selección que de todas las veces que organizó la Copa América siempre salió campeón: Uruguay, Brasil y Colombia

Selección que de todas las veces que organizó la Copa América nunca salió campeón: Ecuador, Paraguay, Venezuela y Estados Unidos

País que más veces organizó la Copa América: Argentina con 10.

País que menos veces organizó la Copa América: Paraguay, Venezuela y Estados Unidos con 1 (c/u).

País que más veces organizó el torneo de manera consecutiva: Uruguay con 2 en 1923 - 1924.

Edición con más participantes: Estados Unidos 2016 con 16.

Edición con menos participantes: Argentina 1925 con 3.

