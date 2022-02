Luego de dos semanas de interesantes partidos entre seis equipos, para la segunda ronda eliminación, de la Copa Libertadores se clasificaron, Barcelona de Ecuador, Bolívar de Bolivia y Olimpia de Paraguay; tres equipos que habitualmente suelen decir presente en la fase de grupos, pero en esta oportunidad tendrán que pasar otra fase de playoffs.

Durante la última semana de febrero y la primera de marzo se desarrollarán un total de ocho llaves en las cuales entran en acción varios equipos representativos del continente, E incluso, varios que se han dado el lujo de quedar campeón de la Gloria Eterna.

Le dio la clasificación de los primeros tres clubes en contienda, solamente había cinco cruces definidos, y eran en los que enfrentaban Millonarios de Colombia vs Fluminense; Audax Italiano de Chile vs Estudiantes de La Plata; Atlético Mineiro de Brasil vs guaraní de Paraguay; Plaza Colonia de Uruguay vs The Strongest de Bolivia y Everton de Chile vs Monagas de Venezuela.

Ahora, con el arribo de Barcelona, Bolívar y Olimpia, se complementarán los cruces decisivos en el torneo de clubes más importante de Sudamérica. Precisamente los de Guayaquil se enfrentarán a Universitario de Perú; partidazo de tradicionales. Los bolivianos Irán ante Universidad Católica de Ecuador. Y habrá duelo de campeones entre Olimpia y Atlético Nacional de Colombia.

Cabe recordar que luego de esta segunda ronda habrá una tercera, en la que chocarán los ocho clasificados de cada llave y los cuatro ganadores, tendrán cupo directo en la fase de grupos del torneo que todo equipo sudamericano se prepara para ganar, o al menos para participar.

Así se jugará la segunda ronda de playoffs de la Copa Libertadores: