Copa de la Liga: todo confirmado para la fecha de la definición

La presente temporada de la Copa de la Liga Profesional de Argentina ya ingresó en su etapa de definiciones. Sin ir más lejos, este fin de semana se llevará a cabo la decimotercera y última fecha de la primera fase del mencionado certamen continental. Ya hay equipos clasificados pero también otros que lucharán por el pasaje hacia los cuartos de final.

En ese contexto, este martes, la propia organización de la Liga Profesional de Fútbol utilizó sus redes sociales oficiales para confirmar todo lo relacionado con la disputa de la mencionada fecha 13. De esta manera quedó absolutamente todo definido con respecto a las fechas y los horarios de todos y cada uno de los los 13 compromisos.

+ Así se jugará la fecha 13 de la Copa de la Liga Profesional:

Sábado 8 de mayo

13:00 - Godoy Cruz vs. Banfield

15:30 - Gimnasia vs. Vélez Sarsfield

15:30 - Atlético Tucumán vs. Defensa y Justicia

18:00 - Patronato vs. Boca Juniors

Domingo 9 de mayo

10:00 - Arsenal vs. Central Córdoba

12:10 - Argentinos Juniors vs. Estudiantes

14:30 - Racing Club vs. San Lorenzo

14:30 - Platense vs. Rosario Central

14:30 - River Plate vs. Aldosivi

17:15 - Lanús vs. Talleres

17:15 - Huracán vs. Independiente

17:15 - Colón vs. Unión

21:00 - Newell's Old Boys vs. Sarmiento

Los clasificados

Colón de Santa Fe, la gran revelación. (Foto: Getty)

Antes del comienzo de la decimotercera fecha de la Copa de la Liga Profesional, dicho certamen doméstico argentino ya tiene a cuatro equipos clasificados. Colón de Santa Fe y Estudiantes de La Plata ya consiguieron el pasaje en el marco del Grupo A, mientras que Vélez Sarsfield y Boca Juniors obtuvieron el boleto bajo la órbita del Grupo B.

Lee También