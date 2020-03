Por el Coronavirus, el canal premium 'Win+' está con "respiración artificial"

¡Por el piso! Así van las suscripciones a Win +, o es el dato que me acaban de pasar.



Se frenó lo que luego de la primera semana pintaba, en proyección, para éxito.



No hubo más suscripciones en oleadas y mucho % de febrero no renovó en marzo.



Y ahora sin Liga nadie se sumará. pic.twitter.com/c7hWf4YnHU