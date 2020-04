Cortó con la ilusión: Ameal dijo que es imposible que Boca traiga a Cavani

"Quiero colgarme del alambrado de la Bombonera, como hizo el Manteca. Es parte del fútbol y del campito que tenemos en Sudamérica", dijo Edinson Cavani hace unos meses en una entrevista con Sebastián Domínguez. A partir de allí, los rumores que ponen al uruguayo en la órbita de Boca no pararon de aparecer. En época de pandemia y de la estadía del delantero en Uruguay por la cuarentena, las informaciones no paran de llegar.

Sin embargo, en las últimas horas, Jorge Amor Ameal, presidente del Xeneize, descartó cualquier chance de ver al centrodelantero, el goleador máximo de la historia del Paris Saint-Germain, con la Azul y Amarilla. Realmente, las posibilidades de contratar a uno de los mejores atacantes sudamericanos del momento son muy pocas. Así lo dejó en claro en una entrevista radial con Radio Rivadavia este viernes, justo en el cumpleaños 115 de Boca.

"No, no es cierto lo de Cavani. No discuto a Cavani. ¿Quién lo va a discutir con la sed de gol que tiene? Estoy contento que él diga eso pero Boca no tiene la economía para él", aseguró el presidente de Boca respecto a los rumores. Dejó en claro que no duda del potencial del jugador de 33 años, pero la prioridad son las arcas y las financias del club más allá del nombre de cualquier goleador que pueda fichar.

En los últimos días, el propio representante de Cavani, Walter Guglielmone, confirmó: "Desde Brasil está el interés del Flamengo, del Palmeiras y del Inter de Porto Alegre, pero además está Boca como opción". No obstante, queda claro que el mercado brasileño es mucho más fuerte desde lo económico que el argentino, incluso con el Xeneize que es el mejor está posicionado a nivel local. La Copa Libertadores 2019 ejemplificó más que nunca la diferencia de Brasil con el resto de los países, principalmente en Río de Janeiro.

Por ahora, desde Uruguay aseguran que el charrúa tiene la intención de jugar en Nacional de Montevideo, el club de sus amores donde no pudo desempeñarse. No obstante, la información desde Europa es también que Atlético Madrid, que no pudo ficharlo el mercado de pases, tiene la intención de sumarlo a mitad de año. Igualmente, el parate del coronavirus y cómo seguirá la temporada, es realmente una incógnita.

