Cristian Traverso, sin filtro: "Grité los goles de Flamengo contra River"

Durante los últimos tiempos, Cristian Traverso, recordado por ser campeón de América y del mundo con Boca Juniors, está ofreciendo declaraciones públicas de forma repetida.

En esta oportunidad, el exfutbolista se refirió a la dificultad de ganar dos ediciones seguidas de la Copa Libertadores de América y sus sensaciones ante la reciente caída de River Plate ante Flamengo.

"Es muy difícil ser bicampeón de la Copa Libertadores, River estuvo a punto y no pudo. Y sí, yo grité los goles de Flamengo contra River", señaló en diálogo con 'TNT Sports'.

Posteriormente, Traverso, que fue compañero de Marcelo Salas en la Universidad de Chile, reconoció que estuvo cerca de aterrizar en el conjunto Millonario.

"El empresario que nos manejaba nos quiso llevar a River y a mí el contrato de River no me movilizó porque yo quería jugar en Boca. Por eso, en cuando llegué, me tuve que infiltrar incluso para los partidos de verano porque me moría por jugar", narró.

Cabe recordar que, con la camiseta de Boca, Traverso ganó tres campeonatos locales (Apertura 1998, Clausura 1999 y Apertura 2000) y cuatro títulos internacionales (Libertadores 2000, Libertadores 2001, Intercontinental 2000 y Sudamericana 2004).

Lee También