Claramente la situación de Cristiano Ronaldo no es la mejor en Manchester United, sin embargo, al paso del tiempo y los partidos la situación ha mejorado para él, ya que Erik ten Hag, lo ha tenido más en cuenta para los partidos de los Diablos Rojos.

Sin embargo, ante ese contexto del astro luso, no han parado de salir rumores sobre su futuro, es por eso que hasta lo pusieron en la órbita de Flamengo, el reciente campeón de la Copa Libertadores, que tiene dinero para fichar, pero, tal vez no para una figura de la envergadura de CR7.

Lo cierto es que el rumor ya llegó a los oídos del presidente del club carioca, y por supuesto, en conferencia de prensa, los medios de comunicación no dudaron en consultarle sobre si hay posibilidad o no de que el gran capitán de Portugal, llegue al Rubronegro.

Rodolfo Landim, en su intervención, lo que hizo fue bromear sobre el tema: “¿y para qué? ¿Que Cristiano Ronaldo se siente en el banquillo de Pedro y Gabigol? Entiendo la pregunta, pero no puedo. Es eso. Si hay algo a lo que no he renunciado en Flamengo desde que llegué es a la disciplina capital. Aquí nadie va a hacer locuras”.

Ya luego con un poco más de cabeza fría indicó que: “vi en internet que Cristiano Ronaldo habría recibido una oferta de US$ 242 millones por un contrato de dos años. Si dices $242 millones y lo divides por 24 meses, son alrededor de $10 millones al mes. Entonces, estamos hablando de un valor que está muy por encima de la nómina (salario) de todo Flamengo”.

De esta manera, desmintió todo rumor, o incluso broma, que había respecto a la llegada del crack portugués al fútbol de la Conmebol y del campeón del continente. Que desde ya se prepara para afrontar el Mundial de Clubes de la FIFA.