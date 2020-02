La copa venía casi llena, apunto de rebosar su contenido y la sexta fecha de la Liga Betplay I-2020 le agregó esas gotas de inconformismo y quejas de los aficionados del fútbol que terminó por rebosar la copa.

Las críticas apuntaron contra la Dimayor y se volvieron tendencia en twitter luego que los fanáticos protestarán por los malos fallos arbitrales y de la Video Asistencia Arbitral, por sus siglas en inglés VAR, durante la jornada del fin de semana en la Liga colombiana.

Al jugador Matías Ezequiel Rodríguez el Comité Disciplinario de la Dimayor le impuso una sanción de cincuenta y dos millones seiscientos sesenta y ocho mil ciento ochenta pesos de multa y una suspensión por dos semanas debido a que contribuyó en un error de juicio.

Esto por supuesto llamó la atención de los aficionados que dijeron: “Un jugador se equivoca y lo multan con 44 millones de peso y fechas sin jugar... un árbitro se ‘equivoca’ y no pasa nada”.

Luego llegaron las protestas por el polémico fallo arbitral de Mario Herrera al anularle un gol al Junior tras revisar la jugada en el VAR.

“Esta Liga ya está manchada. ¿Para esto traen el VAR a Colombia? Si se van a inventar cosas donde claramente no las hay, que no se juegue más. Mario Herrera no puede pitar más esta temporada”, escribió Ricardo Torres en su cuenta de Twitter.

Es un robo grosero, @Dimayor. — Ricardo Torrents (@RicardoTorrents) February 23, 2020

Y, por último, el tema del canal premium volvió a ser esa gota que rebaso la copa del inconformismo de los aficionados colombianos. En etsa ocasión, la queja fue porque si no adquieren Win Sports + solo pueden ver cuatro partidos por fecha.

“La verdad extraño mucho el fútbol colombiano. Ya son solo cuatro partidos por fecha que se pueden ver. Dimayor sigue así y en dos años se cae el mercado de los clubes. Están apagando la pasión. Medidas desesperadas para la economía a corto plazo. Todo mal.”, publicó Edward Castro.

Dimayor sigue así y en dos años se cae el mercado de los clubes. Están apagando la pasión. Medidas desesperadas para la economía a corto plazo. Todo mal. — Edward. (@EdwardCastroV) February 23, 2020

