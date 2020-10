Carlos Antonio Vélez, furioso por el empate: "Un punto así, me da pena"

De forma agónica, el pasado martes, la Selección Colombia consiguió un valioso empate contra Chile, en la segunda fecha de la eliminatoria sudamericana, rumbo al Mundial de Catar 2022, el cual lo dejó en la tercera posición de la tabla de posiciones, detrás de Argentina y Brasil.

En el país hubo gran júbilo por haber logrado el resultado en el minuto 91 y, sobre todo, porque el gol lo hizo Radamel Falcao García, pero después en frío se empezaron a conocer los análisis del encuentro contra Chile y aparecieron las críticas al director técnico Carlos Queiroz.

Y como era de esperarse, el primero que salió a hablar de la Selección Colombia, quien hizo saber lo que le pareció el partido: “Un punto obtenido así me da pena porque hubo muchos errores de los jugadores y del técnico, que se demoró en hacer los cambios y terminó con 3 delanteros estorbándose entre sí. Gracias a Dios en uno de los estorbos se terminó empatando el partido”.

Vélez, en el programa Planeta Fútbol de Win Sports, también aseguró: “Deja mal sabor la manera en la que se consiguió el empate porque hubo 29 minutos buenos y de resto, caos y confusión. No corrieron todos, no marcaron todos, ni jugaron todos, el equipo apareció a pedazos y eso no está bien”.

�� ‘’Este era un partido para pelearlo, por eso es que nosotros hablamos de Lerma y por eso hablamos de Murillo, que son jugadores con carácter para ir a pelear sin llegar a ser líderes’’, @velezfutbol#PlanetaFútbol pic.twitter.com/ewVn5NDccq — Win Sports Tv ���� (@WinSportsTV) October 14, 2020

Finalmente, agregó: “En Colombia convertimos los fracasos en éxitos, le hacemos desfile a la eliminación del Mundial de Rusia y sé que esto se va a celebrar”.

