Manuel Heredia es un portero peruano con una amplia trayectoria en el fútbol nacional. Ha defendido los colores de diversos clubes, entre ellos Alianza Lima, donde incluso se consagró campeón del Torneo del Inca. Su experiencia y conocimiento del fútbol peruano lo convierten en un arquero atractivo para cualquier equipo. Por eso, ahora estaría teniendo la oportunidad de poder regresar al barrio de La Victoria para poder estar en una etapa nueva, mucho más maduro con 38 años de edad. Donde puede entregar otros aspectos.

¿Manuel Heredia reforzará a Alianza Lima?

La historia viene contada por la popular cuenta de Twitter, donde reina la opinión e información de Alianza Lima. El usuario conocido como El Gato Grone, precisó lo que mencionaron en Fútbol Champán: “Manuel Heredia está cerca de llegar a Alianza Lima para pelear el arco con el Mono Campos”. Es importante precisar, que Black Panther, como lo conocen, está muy identificado con el equipo del pueblo, al ser hincha blanquiazul, y nunca lo negó, cuando fue preguntado al respecto.

Como todos saben. Manuel Heredia sufrió un duro golpe en su carrera deportiva al descender con el Carlos A. Mannucci a la Liga 2 peruana hace unas semanas. Su equipo no pudo mantener la categoría en el Torneo Clausura 2024, a pesar de haber tenido un buen desempeño en gran parte del campeonato. Pero los malos resultados y no poder ganar, hicieron que se pierda la competitividad. Siendo marginado de forma cruda a la zona roja donde también pertenecieron César Vallejo y Unión Comercio.

ver también Alianza Lima intentó robarle jugador a Universitario de Deportes: Y este aceleró su contratación

ver también Alianza Lima ya tiene asegurado al Pipo: Néstor Gorosito será presentado en esta fecha confirmada

¿Qué ganaría Alianza Lima con Manuel Heredia?

El descenso puede afectar significativamente la carrera de un jugador, especialmente cuando se trata de un arquero experimentado como Manuel Heredia. Pero ahora Alianza Lima lo está buscando para sumarle experiencia a su plantel, y un sentido de pertenencia constante. Quizás, con la llegada de Pipo Gorosito, puedan presentarse más oportunidades este portero de experiencia considerable. Por eso, si se dan los pasos correctos, sería un fichaje más que correcto en el conjunto blanquiazul.

Manuel Hereidia en Carlos A. Mannucci. (Foto: Liga 1).

Publicidad

Publicidad

¿En qué clubes jugó antes Manuel Heredia?

Como portero fue formado en Sporting Cristal, pero debutó en Coronel Bolognesi en el año 2006. Teniendo después una extensa participación en clubes como Sporting Cristal, Total Chalaco, Cienciano, Alianza Lima, U. T. C de Cajamarca, Defensor La Bocana, y ahora último Carlos A. Mannucci. Ganó títulos personales como Arquero del año de la Liga 1, Preseleccionado como arquero en el mejor once de la Liga 1 según la SAFAP, Preseleccionado como arquero en el mejor once de la Liga 1 según la SAFAP. Entre otros.