Carlos Antonio Vélez calificó de entrenamiento el juego contra Venezuela

Con gran contundencia, la Selección Colombia arrancó el camino al Mundial de Catar 2020 y venció 3-0 a Venezuela, el pasado viernes, en la primera fecha de la eliminatoria sudamericana disputado en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

Los dos goles de Luis Fernando Muriel y otro de Duván Zapata en los primeros 45 minutos fueron suficientes para demostrar la categoría y la inmensa superioridad entre un equipo y otro, para luego darle trámite en el complemento y no sufrir de ninguna manera el partido.

Las críticas y comentarios acerca del encuentro han sido bastantes, pero el público generalmente espera saber lo que dice el periodista Carlos Antonio Vélez, quien se ha caracterizado por ser bastante crítico con el equipo nacional, sobre todo en la era pasada cuando la Selección estuvo dirigida por el argentino José Pékerman.

En el programa 'Planeta Fútbol', de Win Sports, el comnetarista dio su punto de vista y aseguró: "8 goles se marcaron esta noche, dos equipos se fueron en blanco, Venzuela y Bolivia, 5 le aplicó el equipo brasileño a Bolivia y nosotros 3 a la Venezuela más pobre de los últimos 20 años. Y no hago trazos más atrás, porque no me alcanza la memoria, pero la verdad un equipo débil".

Y luego calificó que el segundo tiempo fue un entrenamiento para Colombia: "Mientras hubo partido, 45 minutos, Colombia fue, lejos, más. En el segundo tiempo, cuando pasaron a fase entrenamiento, han estado escasos los entrenamientos entonces había que aprovechar la oportunidad, se entrenó en el segundo tiempo. Con variantes, ensayos, pruebas y demás, Colombia mantuvo el resultado".

Finalmente, culpó al arquero Wuilker Faríñez de dos de los goles del equipo nacional: "Hay que mirar las virtudes y los defectos… hay que mirar si el defecto existe. Y en el caso de Fariñez, de los 3 goles se comió 2. Se come un pedazo del primero y se come la mitad del tercero. Porque así como hubo acierto en nuestro arquero, sacando rápido, el primero y el tercero, esos son los goles en los que está comprometido el arquero Fariñez".

