Feroz crítica de Jorge Luis Pinto a Queiroz en medio de crisis de Colombia

La dura derrota de la Selección Colombia contra Ecuador sigue acumulando voces críticas a los jugadores y cuerpo técnico quienes sufrieron una de las mayores vergüenzas de toda la historia, al caer 6-1 en el estadio Casa Blanca de Quito.

Y en medio de esto han aparecido todo tipo de voces autorizadas para hablar del tema y una de las que apareció fue Jorge Luis Pinto, hoy entrenador de los Emiratos Árabes Unidos, quien dio su opinión incluso antes del partido contra Ecuador.

"En mi cabeza, desde que conozco a Cuadrado, no me pasa nunca sacarlo de la banda. Es lateral en la banda o volante puntero, como lo llamo yo. A mí el cuento de ponerlo de ocho, jamás me ha pasado pro la cabeza", dijo en comunicación con el programa Nexo de ESPN.

También criticó lo que se hizo con el volante Wilmar Barrios en el partido contra Uruguay, ya que para el extécnico de Millonarios es indispensable en este nuevo medio campo de la Selección Colombia.

Jorge Luis #Pinto "#Cuadrado es lateral en ataque o es volante puntero, pero ponerlo de 8 jamás se me ha pasado por la cabeza" pic.twitter.com/lb6vhQaoTE — ESPN Nexo (@NexoESPNco) November 17, 2020

""En este momento tendría siempre a Barrios, me sorprendió cuando supe que lo había pasado. Porque Barrios llena esa posición estable, posicionado en el medio, el famoso pivote que llaman en todas partes, el volante que se retiene y va respaldando la línea defensiva y respalda el ataque", dijo Pinto.

Jorge Luis #Pinto "Siempre he creído que #James es para jugar detrás del 9 por la versatilidad que tiene" pic.twitter.com/sx90AlxUzB — ESPN Nexo (@NexoESPNco) November 17, 2020

Y agregó: Él esa posición jugando solo lo hace muy bien, si está acompañado también, el otro puede salir al ataque. Colombia se acostumbro a jugar con Barrios, cuando lo sacan creo ahí está el partido ante Uruguay".

