Críticas por presencia del hermano de Yerry Mina en concentración de Colombia

Desde el pasado martes la Selección Colombia de mayores arrancó la preparación para el debut en la eliminatoria sudamericana contra Venezuela, el próximo viernes 9 de octubre, luego de que llegara toda la legión de futbolistas que están en Europa.

Entre estos futbolistas llegó el defensor del Everton, Yerry Mina, quien viene cumpliendo actuaciones sobresalientes en la Premier League y, de hecho, en el último partido jugado en Inglaterra marcó gol, luego de un centro magistral de James Rodríguez.

Al llegar a la concentración en Barranquilla, Yerry subió una foto a su cuenta de Instagram junto a uno de sus hermanos, Juan José Mina, quien también viste los colores de la Selección Colombia en las categorías menores. "Orgulloso de compartir esta concentración junto a mi hermano @mina.juanjose ����❤️���� Representar a nuestro país y vivir esta experiencia a tu lado es inolvidable. Un sentimiento y una pasión compartida. Siempre juntos, acompañándote en cada paso. ¡Que Dios te bendiga hermanito!", fue el mensaje de Yerry a Juan José.

Sin embargo, esto fue mal visto por algunos que empezaron a comentar en la imagen: "Ojalá no sea como años atrás que por un hermano dejen por fuera a otros con mejor rendimiento. ¿O acaso están apunto de venderlo a algún equipo y por eso el llamado?", "Lo que es la rosca", "Y por qué tú hermano está en concentración", fueron algunos de los mensajes.

Luego, la cuenta de la Selección Colombia en Instagram también subió una imagen de ellos juntos diciendo: "Por estas roscas es que el fútbol Colombiano juvenil no ha podido ganar un torneo importante", "Y ese pelaito qué? Me imagino que lo llevaron a que aprendiera... pero de humildad del hermano y de la mayoria de jugadores de la selección porque no cree en nadie, es agrandado!".

A pesar de todos estos comentarios, hay una razón por la que Juan José Mina está junto a su hermano. Hace unos días terminó un microciclo de la Selección sub-17 y algunos de los jugadores se quedaron para servir de 'sparrings' a los mayores en la concentración. En total fueron ocho los elegidos: Juan José Mina, Deivi Barrios, Daniel Pedrozo, Pabue Cassiani, Pedro Bravo, John Solis, Miguel Monsalve, Sebastián Girado, Ricardo Caraballo y Carlos Ocoró.

