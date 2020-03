Cuando más pasa la cuarentena, Felipe Melo es más hincha de Boca: "No soy gallina"

La genética del jugador brasileño fue en toda su historia la del jogo bonito y la de la estética más allá de la intensidad.

Sin embargo, Felipe Melo ha sido uno de esas excepciones: se ha mantenido en su carrera profesional por la pierna fuerte y su temperamento.

Así, por su juego, se lo ha identificado con Boca, donde prima esa idea de dejar todo en la cancha más allá del buen fútbol. En los últimos años, el propio brasileño ha destacado su amor hacia el Xeneize.

Sin embargo, ahora que está bajo cuarentena, parece que su sentimiento es más grande cada día a día o, por lo menos, así puede demostrarlo.

En una entrevista con Agustín Fantasía en Instagram, Felipe Melo respondió a si jugaría en River y no tuvo dudas.

"¿A River? No, no iría. Yo no soy gallina. No, no. No es por plata, es por pasión", manifestó el brasileño, que también descartó irse al clásico del Palmeiras: São Paulo.

