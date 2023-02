El Sudamericano Sub 20 esta a poco de darse por concretado y la pelea por clasificar al próximo Mundial juvenil de Indonesia no frenará hasta el último instante. ¿Cuántos equipos clasifican desde el torneo de Conmebol?

¿Cuántos equipos del Sudamericano clasifican al Mundial Sub 20 de Indonesia 2023?

El Sudamericano Sub 20 ha presetado sin dudas uno de los torneos juveniles más apasionantes de los últimos años y en esta ocasión el mismo se encuentra a pocas fechas de su final. De esta forma, y con lo que será la gran definición del hexagonal final, la competencia no solo coronará a un campeón sino que también otorgará plazas para lo que será el próximo Mundial Sub 20 de Indonesia.

En base a esto, cabe recordar que el Sudamericano Sub 20 estuvo dividido en 2 zonas de 5 equipos cada una dentro de las cuales los 3 primeros seleccionados clasificaron a lo que es esta fase final integrada por: Brasil, Uruguay, Colombia, Paraguay, Ecuador y Venezuela.

En este sentido, los 6 equipos se medirán en un todos contra todos durante 5 fechas y el que mayor cantidad de puntos saque será el campeón del torneo.

Clasificación al Mundial Sub 20 de Indonesia 2023

Aclarado este panorama, puede decirse que las primeras 4 selecciones sudamericanas del hexagonal final obtendrán su pasaje a lo que será la gran cita del Mundial juvenil de Indonesia 2023.

Por otro lado, el torneo en cuestión se estará llevando a cabo entre el 20 de mayo al 11 de junio de 2023 y tendrá como ciudad principal a Yakarta.

Por último, debe también decirse que los 3 primeros seleccionados de este hexagonal final también clasificarán a lo que serán los Juegos Panamericanos de Chile 2023, torneo que sirve para poder participar de los Juegos Olímpicos de Londres 2024.

Formato del Mundial Sub 20 del 2023

El Mundial Sub 20 de Indonesia estará organizado en 6 grupos de 4 equipos (24 en total) dentro de los cuales los 2 mejores de cada uno y los 4 mejores terceros pasarán a lo que será la posterior fase de eliminación directa.